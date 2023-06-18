Кинолог Голубев: главные страхи собак - это одиночество и громкий звук Фото: Архив "КП"

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал главные страхи собак. Самых распространенных фобий немало и главная из них – боязнь громких звуков. Это потому, что у собак более чувствительны барабанные перепонки. Спрогнозировать реакцию животного невозможно, он может сорваться и убежать или наоборот начать прятаться.

Чаще всего их пугают звуки взрывающихся фейерверков, выстрелы или раскаты грома»

Еще одна фобия - страх одиночества. Особенно часто оно встречается у щенков и молодых собак. Оставшись без хозяина, животное громко лает, скулит и портит вещи.

Страхи перед поездкой тоже занимают важное место. Собака может отказываться заходить в автомобиль, скулить или дрожать. Важно не заставлять животное насильно садиться в авто, это усугубит ситуацию. Лучше дать собаке обнюхать машину и поощрить, если запрыгнет в салон.

Щенки боятся темноты. Это может быть из-за проблем со здоровьем. А еще собаки боятся похода в ветклинику.

-Во время визита к ветеринарному врачу нужно хвалить питомца за спокойное поведение, поощрять лакомством и сохранять внутренне спокойствие,- говорит кинолог Lenta.ru.

Когда человек решает впервые завести собаку, нужно очень тщательно подходить к выбору породы. лучше всего выбирать собак-компаньонов, передает "360".

Тем временем, депутаты в первом чтении приняли поправки в закон об обращении с безнадзорными животными. Теперь их судьбой власти каждого субъекта смогут распоряжаться на свое усмотрение, передает Пятый канал.