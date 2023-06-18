Синоптик Тишковец: в последней декаде июня в Москве отступит жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В московском регионе жара скоро уступит место комфортной погоде. Пик пришелся на 16 июня, это был самый теплый день месяца, а вот новая рабочая неделя с 19 числа будет очень комфортной.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последняя декада июня будет теплой и комфортной. Температура понизится в регионе до плюс 20-25 градусов, при этом осадков не ожидается. А вот во вторник возможны небольшие дожди, но на общий температурный фон они не повлияют.

К среде установится сухая погода, воздух прогреется до +27 градусов, а в четверг снова небольшие дожди.

В целом неделя будет благоприятной и близкой климатической норме, но погода так и останется засушливой, передает РИАМО.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. В понедельник также без осадков и до +24 градусов, передает "360".

Ранее, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице наступило «настоящее» лето. Так что стоит помнить о воздействии ультрафиолетовых лучей, передает Lenta.ru.

В последние выходные июня в Москве ожидаются грозовые ливни. При этом в столице пока выпало всего четверть осадков от месячной нормы, передает газета "Известия".