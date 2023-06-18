Макрон залпом выпил бутылку пива за победу “Тулузы” в чемпионате Франции по регби

Макрон залпом выпил бутылку пива за победы “Тулузы” в чемпионате Франции по регби Фото: YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон в честь победы клуба “Тулуза” в чемпионате страны по регби залпом выпил бутылку пива. Пользователь Le Parisien опубликовал видео с французским лидером на своем YouTube-канале.

“Тулуза” 22 раз стала чемпионом Франции по регби, обыграв финале плей-офф чемпионата “Стад де Франс” команду “Ла-Рошель” со счетом 29:26. После матча президент сходил в чемпионскую раздевалку и выпил бутылку мексиканского пива под одобрительный шум игроков.

Напомним, несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон иным образом удивил мировое сообщество. Французский лидер обратился к президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафозу с просьбой пригласить его на саммит стран БРИКС, который должен пройти в августе 2023 года.