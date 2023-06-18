Губернатор Старовойт заявил, что у ВСУ нет сил для вторжения в Курскую область

Старовойт заявил, что у ВСУ нет сил для вторжения в Курскую область Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что местные власти детально проанализировали возможности украинских диверсантов и разработали план пресечения их деятельности в регионе.

“Заход ДРГ, небольшой численностью, это всегда такая опасность имеется <...> все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать”, — отметил Старовойт при общении с журналистами.

Также он отметил, что у властей есть план эвакуации до трех тысяч человек в пункты временного размещения, однако на территории Украины просто нет достаточных сил и технических средств для массового вторжения в регион.

Напомним, в конце мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.

Тогда группа украинских диверсантов зашла в Белгородскую область и попыталась, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, создать информационный шум и отвлечь внимание от собственного провала в Артемовске.

При этом украинские диверсанты втянули президента Украины Владимира Зеленского сразу в два международных скандала – вопросы к нему появились одновременно у Польши и Бельгии, которые ждут от Киева объяснений и извинений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.