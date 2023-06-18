МИД Израиля не стал комментировать слова Путина о национальности Зеленского

Израиль воздержался от комментариев по поводу высказывания Путина о национальности Зеленского. Фото: REUTERS

МИД Израиля воздерживается от комментариев по поводу слов президента Российской Федерации Владимира Путина о национальности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.

«На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему», - цитирует Хайята РИА Новости.

При этом представитель МИД Израиля не исключил, что в будущем реакция внешнеполитического ведомства на высказывание российского президента будет озвучена.

Напомним, президент России на полях ПМЭФ-2023 поделился мнением о Владимире Зеленском, заявив, что украинский лидер является «позором еврейского народа» и подчеркнув, что на Украине на пьедестал почета возведены неонацисты.

Полная стенограмма обращения президента РФ Путина на ПМЭФ-2023 здесь на KP.RU.

Как Запад отреагировал на речь Путина в привычной для него антироссийской манере, читайте здесь на KP.RU.

Ранее украинский лидер попытался выставить израильтянам ультиматум, но получил в ответ отказ переходить «красные линии» в отношениях с Россией.