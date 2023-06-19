Британский профессор предсказал Украине экономический бум

Британский профессор заявил, что Украину ждёт экономический подъём. Фото: REUTERS

Украина может испытать невероятный экономический подъем. Такое мнение высказал заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон.

Британский профессор назвал в качестве условия для экономического бума на Украине одобрение западными странами программы, схожей с планом Маршалла.

«У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности», - сказал эксперт в интервью изданию Daily Express.

Эксперт назвал Еврокомиссию в качестве главного донора для расцвета украинской экономики и не исключил участие в этом Соединенных Штатов, в зависимости от результатов предстоящих президентских выборов.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США не планируют сохранить Украину, как государство. Патрушев подчеркнул, что, по его мнению, Украина нужна США только, как «объект нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал прогноз о возвращении Украины и Грузии в СНГ, в том числе и по экономическим мотивам.