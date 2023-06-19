В Запорожье прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько взрывов прогремело в Запорожье в ночь на 19 июня. Об этом сообщает агентство «Укринформ». Согласно карте оповещений украинского министерства цифровой трансформации, на контролируемой украинскими войсками части Запорожской области в регионе объявлена воздушная тревога.

Также на карте отмечено, что в 03.29 сообщалось о взрывах на территории Херсонской области. В то же время воздушная тревога в регионе не объявлена, следует из данных карты.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Одессе, позднее украинские СМИ уточнили, что взрывов было несколько.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ сбросили 3 взрывных устройства с беспилотника, а губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получили осколочные ранения два жителя поселка Глушково.

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