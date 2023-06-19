Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июня 2023 0:45

В Запорожье прогремели взрывы

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе
Мария ПАВЛОВА
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько взрывов прогремело в Запорожье в ночь на 19 июня. Об этом сообщает агентство «Укринформ». Согласно карте оповещений украинского министерства цифровой трансформации, на контролируемой украинскими войсками части Запорожской области в регионе объявлена воздушная тревога.

Также на карте отмечено, что в 03.29 сообщалось о взрывах на территории Херсонской области. В то же время воздушная тревога в регионе не объявлена, следует из данных карты.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Одессе, позднее украинские СМИ уточнили, что взрывов было несколько.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ сбросили 3 взрывных устройства с беспилотника, а губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получили осколочные ранения два жителя поселка Глушково.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.