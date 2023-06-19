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НовостиОбщество19 июня 2023 1:17

РИА Новости: Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа лидируют по доходам населения

В конце рейтинга находится Ингушетия
Мария ПАВЛОВА
Стало известно, в каких регионах России самые высокие доходы населения.

Стало известно, в каких регионах России самые высокие доходы населения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округа, а также Москва стали лидерами рейтинга по доходам россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.

Исследовалось отношение среднедушевых доходов населения региона за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в этом регионе на основе показателей 2022 года. Учитывался также уровень бедности в каждом регионе.

Сообщается, что в конце таблицы оказались Ингушетия и Тува. В частности, среднестатистический житель Ингушетии примерно в три раза беднее жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Москва также вошла в тройку регионов России с самым высоким уровнем доходов населения. Лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Напомним, Росстат заявил о росте зарплат россиян в 2022 году на 12,7% - до 62 тысяч рублей.

Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о неизбежном росте реальных доходов населения.