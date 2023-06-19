СК возбудил дело после того, как ребёнок получил травму после опрокидывания батута

СК возбудил уголовное дело после того, как ребенок получил травму при опрокидывании батута. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на Кубани ребёнок пострадал при опрокидывании батута.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Напомним, инцидент произошел днем в воскресенье 18 июня на базе отдыха в станице Динской. В детской игровой зоне опрокинулся батут. Пострадал ребёнок, его пришлось срочно доставить в больницу. Сообщалось, что батут опрокинулся во время ливня и сильного ветра.

Подробности и видео происшествия здесь на KP.RU.

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