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НовостиОбщество19 июня 2023 1:58

СК возбудил дело после того, как ребёнок получил травму после опрокидывания батута

Ребёнка пришлось немедленно госпитализировать
Мария ПАВЛОВА
СК возбудил уголовное дело после того, как ребенок получил травму при опрокидывании батута.

СК возбудил уголовное дело после того, как ребенок получил травму при опрокидывании батута.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на Кубани ребёнок пострадал при опрокидывании батута.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Напомним, инцидент произошел днем в воскресенье 18 июня на базе отдыха в станице Динской. В детской игровой зоне опрокинулся батут. Пострадал ребёнок, его пришлось срочно доставить в больницу. Сообщалось, что батут опрокинулся во время ливня и сильного ветра.

Подробности и видео происшествия здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Дагестанском Буйнакске град повредил более 2000 домов, 20 школ и детсадов. В городе созданы группы для подворовых обходов и определения ущерба.

Ранее сайт KP.RU писал, что на юге России бушует непогода, совершенно нетипичная для этих краев в мае и уж тем более начале лета. В Ставропольском крае из-за ливневых потоков размывает дороги, на Северном Кавказе с гор льются потоки воды, а в Кубани на урожай покушается град размером с перепелиное яйцо.