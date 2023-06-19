Российский МИД: Украина разместила крупный воинский контингент вдоль границы с Белоруссией

Киев сосредоточил крупные военные силы вдоль границы с Белоруссией. Фото: REUTERS

Киев разместил значительный воинский контингент вдоль границы с Белоруссией. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Дипломат уточнил, что таким образом Украина пытается прощупать обороноспособность Союзного государства.

«Украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства», - сказал Полищук в интервью ТАСС.

Напомним, совместная региональная группировка войск Союзного государства начала сосредоточение на территории Белоруссии в 2022 году.

«Их задача - служить фактором сдерживания от вторжения на территорию Союзного государства и минимизировать риски проникновения диверсионно-разведывательных групп», - объяснил Полищук.

Ранее государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также назвал целью развертывания совместной российско-белорусской группировки войск защиту западных границ Союзного государства.