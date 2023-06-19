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НовостиПолитика19 июня 2023 3:29

Подразделения ВСУ потеряли более половины личного состава при попытке наступления на Южнодонецком направлении

Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение противнику
Мария ПАВЛОВА
Российская группировка войск "Восток" уничтожила почти половину подразделений ВСУ, которые пытались наступать на Южнодонецком направлении.

Российская группировка войск "Восток" уничтожила почти половину подразделений ВСУ, которые пытались наступать на Южнодонецком направлении.

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение частям ВСУ, которые пытались наступать на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия», - цитирует Чехова РИА Новости.

Сообщается, что в районе Новодонецкого уничтожены танк, бронемашины и более половины личного состава наступавших украинских войск. Также отражены две атаки в направлении Ровнополя, при этом уничтожены танк и бронемашины. На Запорожском направлении российские войска пресекли попытку ВСУ провести разведку боем.

Ранее Министерство обороны РФ в воскресенье, 18 июня, сообщило, что группировка Вооруженных сил Российской Федерации «Восток» отразила все атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка, которые расположены в Запорожской области.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.