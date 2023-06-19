Подразделения ВСУ потеряли более половины личного состава при попытке наступления на Южнодонецком направлении

Российская группировка войск "Восток" уничтожила почти половину подразделений ВСУ, которые пытались наступать на Южнодонецком направлении. Фото: Александр КОЦ

Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение частям ВСУ, которые пытались наступать на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия», - цитирует Чехова РИА Новости.

Сообщается, что в районе Новодонецкого уничтожены танк, бронемашины и более половины личного состава наступавших украинских войск. Также отражены две атаки в направлении Ровнополя, при этом уничтожены танк и бронемашины. На Запорожском направлении российские войска пресекли попытку ВСУ провести разведку боем.

Ранее Министерство обороны РФ в воскресенье, 18 июня, сообщило, что группировка Вооруженных сил Российской Федерации «Восток» отразила все атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка, которые расположены в Запорожской области.

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