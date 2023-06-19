Минобороны: российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS

В российском МО рассказали о выплатах военнослужащим за уничтожение РСЗО HIMARS. Фото: Александр КОЦ

Российское Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО «Торнадо-С». Видео размещено в Telegram-канале российского оборонного ведомства и доступно здесь.

Сообщается, что ракетой РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен американский РСЗО HIMARS, российские бойцы получили выплаты за его уничтожение.

Кроме того, уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами, уточнили в МО.

Тем временем подразделения ВСУ потеряли более половины личного состава при попытке наступления на Южнодонецком направлении. Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение противнику.

Ранее Министерство обороны РФ в воскресенье, 18 июня, сообщило, что группировка Вооруженных сил Российской Федерации «Восток» отразила все атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка, которые расположены в Запорожской области.

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