Россияне будут отдыхать четыре дня на Первомай в 2024 году

Россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд во время майских праздников в 2024 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне будут отдыхать четыре дня во время майских праздников в 2024 году. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Министр сообщил изданию также, что совершенно точно в 2024-м году на 23 Февраля и 8 Марта придется по три выходных дня. Так получается из-за того, что оба праздника выпадают на пятницу. Антон Котяков заверил, что Минтруд постарается сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

Тем временем москвичей предупредили о грозовых ливнях в выходные 24-25 июня. Температура воздуха составит около +28 градусов.

Ранее медицинский психолог рекомендовала для того, чтобы провести выходные с пользой для здоровья, в первую очередь выспаться, однако отметил, что не нужно превращать все выходные в «день сурка», указав также на необходимость проводить время на свежем воздухе.