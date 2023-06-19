Что произошло в ночь на 19 июня

В российском МИД рассказали об уничтожении РСЗО HIMARS. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское оборонное ведомство показало кадры работы расчетов РСЗО «Торнадо-С». В Минобороны рассказали, что российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS управляемой ракетой.

Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение частям ВСУ, которые пытались наступать на Южнодонецком направлении.

Российский МИД указал на то, что Украина разместила крупный воинский контингент вдоль границы с Белоруссией. Таким образом Киев пытается «прощупать» обороноспособность Союзного государства, отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Российский МИД предостерег от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья и отметил, что Москва будет считать провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию.

Четверо туристов из Москвы пропали в горах Карачаево-Черкесии, их поиском занимается МЧС. О том, что группа перестала выходить на связь, заявил отец одной из туристок.

МИД Израиля воздерживается от комментариев по поводу слов президента Российской Федерации Владимира Путина о национальности украинского лидера Владимира Зеленского.

В городе Буйнакск в Дагестане более двух тысяч домов пострадали в результате ливней и града в субботу 17 июня. Также получили повреждения около 30 школ и детских садов.

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округа, а также Москва стали лидерами рейтинга по доходам россиян.

Россияне будут отдыхать четыре дня на Первомай в 2024 году.