Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление информации ФСБ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс» на два миллиона рублей за отказ предоставлять ФСБ данные о пользователях «Яндекс.Услуги». Об этом рассказывает ТАСС из зала суда.

Представитель компании на заседании признал все вменяемые нарушения и попросил суд не назначать максимальный штраф по четвертой части статьи 13.31 административного кодекса Российской Федерации, который может доходить до шести миллионов.

Напомним, что в 2022 году суд оштрафовал крупную российскую компанию «Яндекс» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».

Тогда пользователи жаловались в правоохранительные органы и требовали по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. В компании заверили, что прикладывают все силы, чтобы остановить утечку данных в интернет. Для этого «Яндекс» ограничил количество людей, имеющих доступ к информации о пользователях.