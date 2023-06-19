Sky News: в Британии тестируют ракетные двигатели напечатанные на 3D-принтере Фото: Кирилл САДЫКОВ

Частная британская космическая компания Skyrora начала тестирование первых ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтере. Об этом рассказали на телеканале Sky News.

Все тесты проходят на крупнейшем испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан.

Разработки предполагают, что проходить испытания будут каждую неделю в течение всего лета, а главной задачей называют то, что каждый двигатель должен проработать 250 секунд. Именно за это время должен произойти выход реальной миссии на орбиту.

Также на британском телеканале рассказали, что компания изготавливает эти двигатели на собственном принтере с названием Skyprint 2.

Ранее KP.RU рассказывал о первом здании в российском Заполярье, которое было напечатано на 3D-принтере. Возвели его в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается, что такой способ строительства увеличил скорость в полтора раза и сократил расходы на треть.