«Культурный шок»: польскую туристку возмутила русская речь в турецкой Аланье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туристка из Польши осталась в «культурном шоке» после поездки в район турецкой Аланьи с русскоязычным населением. Она назвала район Махмутлар «маленькой Москвой». Об этом рассказали на портале Onet, опубликовав ее письмо.

— Я чувствую себя странно. Неудобно. Везде я слышу "dziewuszka", "priwiet", "zdrast" и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю, — заявила полячка.

Она также рассказала, что там повсюду на вывесках кириллица и ни слова по-турецки или по-английски. При этом девушка подчеркнула, что с ней в этом районе тоже пытались разговаривать на русском языке.

После «культурного шока» туристка подчеркнула, что по словам местного риелтора «Махмутлар захватили русские», а по ее словам, подобная ситуация оттолкнет любого поляка от поездки сюда. После этого девушка переехала в «более турецкую Аланью» и задалась вопросом, как скоро она будет прилетать на отдых в Российскую империю.

Ранее KP.RU рассказывал, что поляков призвали не утраивать конфликты с русскими на пляжах Турции. Им порекомендовали наслаждаться опытом и не поддаваться «ненависти», которую им навязывали в последние годы.