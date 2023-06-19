Фестиваль «Мотостолица» стартует в России 19 июня 2023 года

Более 50 мотоциклистов из разных регионов России проедут от Москвы до Санкт-Петербурга Фото: Иван МАКЕЕВ

Мультиформатный фестиваль спортивно-технических видов отдыха «Мотостолица» впервые пройдет в городе Пушкин с 19 по 25 июня.

«Участие в фестивале бесплатное. Ожидается более 10 тысяч зрителей», - сообщили организаторы мероприятия - ассоциация «Петербургский спорт» и ассоциация мотоциклистов Санкт-Петербурга.

Фестиваль начнется 19 июня с ралли по трассе М-11 «Нева», более 50 мотоциклистов из разных регионов России проедут от Москвы до Санкт-Петербурга.

С 20 по 25 июня для участников фестиваля организована экскурсионная программа «Культ-прохват» по исторически-значимым местам Санкт-Петербурга. В День памяти и скорби, 22 июня, пройдет мотопробег «Бессмертный полк», он приурочен к началу Великой Отечественной войны.

С 23 по 25 июня в Царском Селе состоится «Шоу моторов». Оно объединит в себе различные технические шоу и соревнования, такие как битва вездеходов, квадрокросс, мотобиатлон, мотокросс и другие. Всех зрителей также ждет выставка и тест-драйв внедорожной техники.

24 июня в городе Пушкин состоится Царскосельский мотопарад и шоу-программа, в рамках которой будут транслировать фестиваль «Алые Паруса».

Кроме того, в эти дни запланировано винтажное моторалли «Гонка моторов», посвященное 125-летию со дня первой в истории России гонки на мотоциклах.

В рамках «Мотостолицы» запланирован и военно-патриотический фестиваль «Звезда». Также на территории фестиваля будет работать научно-познавательный лекторий и детская зона.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в Выборге состоялся Второй международный мотофестиваль Baltic Rally. Он собрал около 20 тысяч гостей. На праздник приехали представители более ста мотоклубов.