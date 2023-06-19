Аксенов сообщил о двух сбитых системой ПВО беспилотниках на севере Крыма Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что ночью с воскресенья на понедельник на севере республики отработала система противовоздушной обороны. Она сбила два беспилотника, которые летели на малой высоте.

«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Аксенов рассказывал, что в ночь на 15 июня над территорией Крыма было зафиксировано девять дронов, шесть из них были сбиты силами ПВО, еще три – заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что, по словам президента России Владимира Путина, РФ испытывает потребность в большем количестве беспилотных летательных аппаратов. При этом, как пояснил глава государства, количественная нехватка компенсируется эффективностью их использования.