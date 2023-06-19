Возбудитель холеры нашли в водоемах Николаевской области после подрыва Каховской ГЭС Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресных водоемах Николаевской области специалисты обнаружили холеровидный виброн, который является возбудителем холеры. Бактерии выявили в тех местах, которые были подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что частичное разрушение Каховской ГЭС произошло утром шестого июня 2023 года. Происшествие случилось в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. На данный момент ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценивается в полтора миллиарда рублей.

Отмечается, что произошедшее не сказалось на загрязнении морской воды у берегов Крыма. В пробах не обнаружено отклонений от нормы. При этом сейчас ведется усиленный контроль за качеством морской воды.