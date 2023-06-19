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НовостиПолитика19 июня 2023 6:58

23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ под Новодонецким

Также был подбит французский танк
Екатерина КОСОБОКОВА
23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ под Новодонецким

23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ под Новодонецким

Фото: Александр КОЦ

Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из 23 человек успешно отразил наступление Вооруженных сил Украины в районе поселка Новодонецкое, уничтожив свыше 100 пехотинцев. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.

«Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда билось против 103 морских пехотинцев 37 одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен», - цитирует Курбанова пресс-служба Минобороны РФ.

На видео, которое обнародовало российское оборонное ведомство, исполняющий обязанности командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» также рассказал об уничтожении бронетехники противника. Он уточнил, что она была натовского образца, в том числе, был подбит французский танк.

Отмечается, что в настоящее время поселок Новодонецкое находится под полным контролем российских войск.

Напомним, 18 июня Министерство обороны РФ заявило, что украинская армия продолжила попытки наступления на Запорожском, а также Южно-Донецком и Донецком направлениях. Однако все они оказались безуспешными, в результате чего ВСУ потеряли на трех направлениях почти 80 военных, а также 70 танков.