23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ под Новодонецким Фото: Александр КОЦ

Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из 23 человек успешно отразил наступление Вооруженных сил Украины в районе поселка Новодонецкое, уничтожив свыше 100 пехотинцев. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.

«Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда билось против 103 морских пехотинцев 37 одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен», - цитирует Курбанова пресс-служба Минобороны РФ.

На видео, которое обнародовало российское оборонное ведомство, исполняющий обязанности командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» также рассказал об уничтожении бронетехники противника. Он уточнил, что она была натовского образца, в том числе, был подбит французский танк.

Отмечается, что в настоящее время поселок Новодонецкое находится под полным контролем российских войск.

Напомним, 18 июня Министерство обороны РФ заявило, что украинская армия продолжила попытки наступления на Запорожском, а также Южно-Донецком и Донецком направлениях. Однако все они оказались безуспешными, в результате чего ВСУ потеряли на трех направлениях почти 80 военных, а также 70 танков.