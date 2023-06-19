The Guardian: более ста человек скончались из-за аномальной жары в Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже около ста человек погибло на севере Индии в результате аномальной жары. Максимальная температура в штате Уттар-Прадеш была зафиксирована на отметке в 43 градуса выше нуля. Об этом рассказали в издании The Guardian.

Также сообщается, что в Бихаре 17 июня 2023 года была зафиксирована температура воздуха +44,7 градуса. Ситуация заметно осложняется из-за влажности в 25 процентов.

Ранее стало известно, что в Индии из штата Гуджарат эвакуируют людей из-за приближения мощного циклона. Более восьми тысяч человек покинуло свои дома перед надвигающейся катастрофой.

По прогнозам синоптиков, ветер во время происшествия может достигать 41 метра в секунду, а все люди из ближайших районов будут перемещены в более безопасные места, о чем сообщили местные власти.