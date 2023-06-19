В США опасаются российского «суперхищника», который уничтожает отряды ВСУ Фото: ТАСС

Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» успешно уничтожает украинские подразделения в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive.

— Российский «Аллигатор» зарекомендовал себя как суперхищник, — говорится в публикации.

Автор также утверждает, что российские летчики развивают свои «охотничьи навыки» и поэтому их стоит опасаться, а вот «Аллигатор» был и остается настоящим хищником.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало видео уничтожения вертолетом Ка-52 военной техники украинских войск. На кадрах видно, как «Аллигатор» наносит удары по технике противника неуправляемыми 80-миллиметровыми снарядами.

Также летчик рассказал, что ему удается оставаться невидимым для противника за счет того, что он летает очень низко. Иногда полет может проходить на высоте одного метра над уровнем земли.