В Херсонской области рассказали, когда начнется восстановление Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал возможные сроки восстановления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По его словам, работы могут начаться после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отодвинуты на безопасное расстояние.

«Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС», — цитирует Сальдо РИА Новости.

По словам врио главы региона, о каких-либо конкретных проектах по восстановлению гидроэлектростанции говорить пока рано, но, очевидно, что такие работы будут проведены.

Частичное разрушение Каховской ГЭС произошло утром шестого июня 2023 года. Происшествие случилось в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. На данный момент ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценивается в полтора миллиарда рублей.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС. В нее вошли различные министерства, правоохранительные органы, а также ФМБА и агентство водных ресурсов.