Российские моряки спасли пассажиров иностранной яхты в Средиземном море

Экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и сухогруза «Пижма» спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты Фото: Александр ГЛУЗ

Российские экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и сухогруза «Пижма» спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты под флагами Германии и Греции в Средиземном море. Об этом в понедельник, 19 июня, проинформировало Министерство обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел ночью в территориальных водах Греции. Фрегат «Адмирал Горшков» следовал в порт Тартус в южной части Эгейского моря, когда поступил сигнал бедствия с яхты «Авалон». Тогда российские корабли изменили курс и незамедлительно направились в район бедствия.

«Спасательная операция прошла успешно», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что все 68 пассажиров были эвакуированы на борт «Пижмы», где им оказали медицинскую помощь. Затем людей отвезли в бухту острова Калимнос, где они должны сесть на катера береговой охраны Греции.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как российские моряки спасли французского путешественника Луку Монтея в Атлантическом океане. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ видно, как на тонущую яхту спускается досмотровая группа, а затем поднимает на борт российского танкера человека с личными вещами и его собаку. Спасенному оказали первую медицинскую помощь и обеспечили всем необходимым.