Reuters: госсекретарь США Блинкен встретится с Си Цзиньпином в Китае Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен намерен провести встречу с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в понедельник, 19 июня, в Пекине. Госсекретарь США находится с визитом в Китае.

О запланированной встрече американского госсекретаря и председателя КНР сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента. Издание отмечает также, что данный визит Блинкена в Китай является первым за последние пять лет.

Ранее центральное телевидение Китайской Народной Республики сообщило, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе двухдневного визита в Пекин провел встречу с главой МИД Китая Цинь Ганом. Стоит отметить, что сначала визит госсекретаря США в Китай был запланирован на февраль, но его пришлось перенести из-за случая с китайским аэростатом, сбитым в воздушном пространстве США.