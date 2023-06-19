Лавров: США поставили цель — расшатать внутриполитическую ситуацию в России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты поставили себе цель — расшатать внутриполитическую ситуацию в России перед президентскими выборами 2024 года. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

— Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций, — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что переворот, подобный тому, что произошел на Украине в 2014 году, позже пытались повторить в Белоруссии. По словам министра, США не планируют на этом останавливаться, и в следующем году будут пытаться провернуть подобное в России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад готовил против России гибридную войну. По его словам, этот процесс продолжался на протяжении долгого времени.