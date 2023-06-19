Минобороны: подтопление под Херсоном может создать очаги лихорадки Западного Нила

Подтопление под Херсоном после подрыва Каховской ГЭС может создать очаги лихорадки Западного Нила Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС может привести к формированию очагов заболеваний, передаваемых комарами, в том числе, лихорадки Западного Нила. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям», - отметил Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Он уточнил, что после спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами. В первую очередь, по его словам, речь идет о лихорадке Западного Нила.

Напомним, утром шестого июня в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины произошло частичное разрушение Каховской гидроэлектростанции.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. На данный момент ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценивается в полтора миллиарда рублей.