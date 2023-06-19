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НовостиОбщество19 июня 2023 9:01

Минобороны: подтопление под Херсоном может создать очаги лихорадки Западного Нила

После спада уровня воды возможно появление очагов передаваемых комарами болезней
Екатерина КОСОБОКОВА
Подтопление под Херсоном после подрыва Каховской ГЭС может создать очаги лихорадки Западного Нила

Подтопление под Херсоном после подрыва Каховской ГЭС может создать очаги лихорадки Западного Нила

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС может привести к формированию очагов заболеваний, передаваемых комарами, в том числе, лихорадки Западного Нила. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям», - отметил Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Он уточнил, что после спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами. В первую очередь, по его словам, речь идет о лихорадке Западного Нила.

Напомним, утром шестого июня в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины произошло частичное разрушение Каховской гидроэлектростанции.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. На данный момент ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценивается в полтора миллиарда рублей.