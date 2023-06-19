Кириллов: США готовы применить инфицированных комаров-переносчиков болезней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США пытаются получить популяции мелких насекомых, которые переносят вирус иммунодефицита человека и гепатит В, уже есть культуры комаров, которые инфицированы вирусом гепатита В. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Пентагон продолжает попытки получить популяции переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях. Среди них - лихорадка Эбола, гепатит В, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром", - заявил Кириллов.

Кириллов считает, что для усиления действия арбовирусов, специалисты США прибегают к помощи возбудителей паразитарных инфекций, например, микрофилярии. По его словам, подобная работа происходит в профильных организациях военного ведомства на территории Соединенных Штатов и в шести зарубежных филиалах.

"Мы говорили о скептической реакции так называемых "экспертов", которые получают финансирование в виде иностранных грантов и подвергают сомнению тезис о влиянии насекомых-переносчиков на эпидемиологическую обстановку", - заявил Кириллов.

Также он добавил, что например вспышка желтой лихорадке в Африке в 2013 году связана с резким появлением большого количества комаров.

Между тем, сенатор Алексей Пушков считает, что США будут стараться сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не удастся.