Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» повысит цены в кафе с 26 июня 2023 года Фото: Яна АСТАХОВА

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» поднимет цены в своих кафе. Произойдет это с 26 июня 2023 года по причине роста себестоимости продуктов.

«С 26 июня цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции», - цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Однако в сети ресторанов подчеркнули, что, несмотря на повышение цен, они останутся более низкими, чем у конкурентов.

Ожидается, что цены в кафе сети возрастут в среднем на 5-8%.

Напомним, в мае 2022 года стало известно о том, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о продаже бизнеса на территории Российской Федерации.

В июне кафе сети были открыты в стране под брендом «Вкусно - и точка». Новым владельцем ресторанов стал российский бизнесмен Александр Говор.