Песков: часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 июня, прокомментировал предложения стран Африки по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, часть идей может быть реализована.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее лидеры ряда африканских стран договорились о том, что они будут взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу мира на Украине.

Главы африканских государств сначала посетили Украину, а затем прибыли в Россию на переговоры с российским лидером.

Сайт KP.RU писал о том, что Путин, встречаясь с президентами семи африканских стран, заявил о том, что продовольственный кризис в мире, и особенно в Африке, не вызван спецоперацией на Украине. В качестве примера он привел цифры по зерновой сделке, и сколько из вывезенного украинского зерна было передано нуждающимся странам.

Глава российского государства в ходе встречи также показал делегации из Африки Стамбульский договор, подписанный представителем Киева в 2022 году, и гарантирующий безопасность Украины.

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