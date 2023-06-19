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НовостиОбщество19 июня 2023 9:48

Помощник вице-премьера Запорожья Епифанов пострадал при взрыве машины в Симферополе

Он получил сильные ожоги
Екатерина КОСОБОКОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В автомобиле, который был взорван утром в понедельник, 19 июня в Симферополе, находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов. Об этом сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он уточнил, что в результате произошедшего Епифанов получил сильные ожоги.

Епифанов ехал за рулем «Ленд Крайзера», в салоне были еще его секретарь и охранник», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в какой-то момент в автомобиле взорвался газовый баллон. Все трое находившихся в машине мужчин получили сильные ожоги. По словам Рогова, они были госпитализированы и сейчас находятся под наблюдением медиков.

По информации «КП-Крым», Toyota Land Cruiser двигалась по Евпаторийскому шоссе. Иномарка врезалась в препятствие, и после этого загорелось газобаллонное оборудование, установленное в автомобиле.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Ситуацию на контроль также взяла республиканская прокуратура.

По данным мэра Симферополя Олега Крючкова, все пострадавшие поступили с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу.

https://www.crimea.kp.ru/daily/27516/4780540/