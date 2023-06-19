Песков: Россия и Белоруссия готовы противостоять попыткам дестабилизации в странах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не располагает точными данными о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск полны решимости противостоять любым попыткам дестабилизации в странах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Здесь каких-то конкретных данных нет. Трудно сказать, о чем именно там идет речь. Но очевидным остается одно - это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов, даже врагов, — подчеркнул Песков.

Также он добавил, что у России и Белоруссии много недругов и даже врагов, а многие из них хотят покуситься на стабильность в двух государствах.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы отслеживают всех, кто создает протестные формирования и знают всех поименно, а на заявление польского генерала он ответил фразой «Мы готовы, пусть приходят!».