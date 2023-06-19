Омбудсмен Волынец предложила давать беременным знаки отличия для пропуска в очередях Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной». Этот документ будет защищать женщин, которые находятся в положении и гарантировать им поддержку, независимо от уровня дохода.

С инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. С предложением она обратилась к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и первому заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкои .

Общественница подчеркивает, что помощь нужно оказывать каждой женщине, которая ожидает ребенка. В ее предложениях указана ежемесячная выплата в размере 1,5 МРОТ, независимо от дохода женщины. Эти выплаты беременные смогут получать после постановки на учет, независимо от факта трудоустройства.

Если беременность протекает с осложнениями, Волынец просит гарантировать женщинам помощь со стороны соцработника. По тому же принципу, как сейчас пользуются соцпомощью пенсионеры, передает RT.

Хорошей поддержкой для женщин станут льготы в виде бесплатного проезда в городском транспорте, лекарственное обеспечение, субсидии на ЖКУ в размере 30%, бесплатная парковка и специальные значки, которые обяжут других пассажиров уступать места в общественном транспорте. А еще по ним можно будет без очереди получать обслуживание в государственных учреждениях.

В настоящее время размер ежемесячного пособия равен 50% регионального.

Ранее, Ирина Волынец выступала с инициативой проводить процедуру прерывания беременности исключительно по системе ОМС. Это позволит контролировать ситуацию с рождаемостью и абортами, передает ФАН.

Тем временем, в России ведется работа над единым статусом многодетной семьи, который будет одинаков во всех регионах. Основная задача готовящегося документа — в выведении на достойный уровень государственных гарантий для многодетных семей. Эксперты ожидают, что новый закон о статусе затронет все регионы России, выплаты, льготы и субсидии в большинстве из них будут увеличены, пишет газета "Известия".

А еще в России может появиться звание "Отец-герой". Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов поддержал идею. В многодетной семьей роль отца также должна быть четко обозначена, передает "360".