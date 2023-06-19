Узбекистан заключил двухлетний контракт на закупку российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узбекистан подписал договор на поставки российского газа в течение двух лет. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства энергетики республики в понедельник, 19 июня, уточнив, что закупки голубого топлива начнутся с 1 октября текущего года, а их объем составит около 2,8

«В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки», - сказано в сообщении ведомства.

В заявлении отмечается, что данный договор о поставках газа из России в Узбекистан заключили между АО «УзГастрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Документ предусматривает строительство новой газоизмерительной станции, которая будет расположена на территории Узбекистана, а работы собираются завершить к сентябрю этого года.

Напомним, в декабре прошлого года вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов сообщил, что Ташкент отказался от создания «тройственного газового союза» с Россией и Казахстаном, заявив, что нельзя называть союзом сотрудничество на основании «технического контракта».