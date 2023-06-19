Россиян стали реже увольнять за нарушение дресс-кода на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиян стали реже увольнять за нарушения дресс-кода. Это показывает статистика увольнений в компаниях за последние 10 лет – таких прецедентов стало меньше в три раза.

Вместо того, чтобы следить за внешним видом сотрудников, руководство сосредоточилось на эффективности работы кадров. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В настоящий момент только 4% рекрутеров принимают решение об увольнение из-за неподходящей манеры одеваться. А вот у 93% такого опыта нет.

Замечания по поду внешнего вида тоже стали делать реже. В 2013 году за вольный стиль одежды и неформальную прическу могли сделать замечание 57% работодателей, то в 20213 году – только каждый третий (34%).

Претензии по поводу внешнего вида на работе получал каждый девятый россиян. Причем в 7% случаев это сообщало начальство, а в 45 – коллеги. Чаще всего претензии высказывают мужчинам, пишет "Газета.ru".

Ранее, больше половины опрошенных работодателей (51%) считают, что лучше всего искать персонал в октябре, а 46% респондентов назвали сентябрь наиболее удачным месяцем, пишет Rt.

Тем временем, около 70% опрошенных жителей России считают главным достоинством работодателя уровень заработной платы. Более половина граждан считает, что уровень заработной платы должен составлять от 50 до 200 тысяч рублей, пишет ФАН.

С 1 июня 2023 года величина МРОТ — 15 279 рублей. С 1 января 2024 года МРОТ повысится на 18,5% Первоначально предполагалось, что индексация составит 9,5%, однако впоследствии было решено увеличить МРОТ еще на 10 процентных пунктов.

Средний размер МРОТ по стране составит 19 242 рубля. От региона к региону показатель различается, пишет газета "Известия".