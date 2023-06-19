Тело брата сооснователя группы Cream Soda обнаружено в реке под Костромой Фото: СУ СКР по Ярославской области

В минувшую субботу, 17 июня, на территории Ярославской области было найдено тело Романа Свиргунова, брата сооснователя группы Cream Soda. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области в понедельник, 19 июня.

«В ходе проведения процедуры опознания, установлен 26-летний мужчина, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги вблизи деревни Новые Ченцы Некрасовского района», - сказано в сообщении ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ночью 20 марта этого года автор музыкальных хитов «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок» вышел на лед на Волгу вместе со своей компанией, однако лед не устоял и обвалился. В воде оказались пять человек, а выжила только 22-летняя девушка, сумевшая выбраться самостоятельно.

Брат основателя группы Cream Soda и их общий друг Георгий долгое время числились пропавшими без вести. Тело Георгия обнаружили в Костромской области только в мае этого года. Роман же оставался тем, кого не могли найти.