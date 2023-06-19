Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии актрисы

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина переведена из реанимации в обычную палату Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии здоровья матери, которая ранее была госпитализирована в реанимацию. По ее словам, актрису перевели в обычную палату, ей стало лучше.

«Перевели из реанимации в палату. Слабенькая. Восстанавливается», - цитирует Ольгу Шукшину ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что 84-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт 5 июня 2023 года. Тогда ее дочь Ольга в беседе с KP.RU сообщила, что мать находится на плановом обследовании в одном из лучших медицинских центров Москвы.

За свою творческую карьеру Лидия Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах. Прославилась она главным образом благодаря участию в фильмах ее мужа - писателя, драматурга, режиссера, актера Василия Шукшина.