Соскин: Путин дискредитировал Зеленского, показав стамбульский договор Фото: REUTERS

Владимир Путин, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, полностью дискредитировал Владимира Зеленского. такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

— Зеленский, ты как голый король теперь стоишь. Путин тебя раздел по полной программе и поставил на сцену вместе с твоим правительством, — заявил Соскин.

Также он добавил, что показ этого документа поставил не только президента, но и все правительство Украины в сложное положение, поэтому без какого-либо плана для выхода из него, Зеленскому стоит просто бежать из страны.

По мнению Соскина, режим Зеленского себя исчерпал и не способен двигаться дальше.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что же было в стамбульском договоре. В документе был прописан отказ Украины от вступления НАТО и статус русского языка в стране.