Командир «Ахмата» Алаудинов: наступление ВСУ может продлиться еще месяц-полтора Фото: Александр КОЦ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сделал прогноз относительно сроков наступления Вооруженных сил Украины. По его мнению, оно может продлиться еще месяц-полтора.

«Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно», - заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Затем, как считает командир «Ахмата» начнется продвижение российских войск в направлении Киева.

Алаудинов также считает, что страны Запада будут до последнего давить на власти Украины ради того, чтобы ВСУ показали хоть какой-нибудь результат.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил о том, что наступление ВСУ началось еще 4 июня. Глава государства также оценил потери украинской армии, которые, по его словам, в 10 раз превышают российские. Российский лидер также отметил, что украинская армия не имела успеха ни на одном из участков.