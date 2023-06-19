Столтенберг не планирует оставаться на посту генсека НАТО после осени 2023 года Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что планирует доработать на посту главы НАТО до осени 2023 года.

«Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Германии, которую транслировала пресс-служба альянса.

Сайт KP.RU писал о том, что, несмотря на истечение срока полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО в сентябре 2022 года, он остался в этой должности еще на год.

Напомним, в феврале этого года немецкое информагентство DPA, ссылаясь на представителя главы НАТО Оану Лунгеску, сообщило, что Столтенберг не собирается в очередной раз продлевать срок своих полномочий.

Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс порядка девяти лет, срок его полномочий истекает 30 сентября 2023 года.