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НовостиВ мире19 июня 2023 11:10

Столтенберг не планирует оставаться на посту генсека НАТО после осени 2023 года

Он намерен доработать в этой должности до 30 сентября
Екатерина КОСОБОКОВА
Столтенберг не планирует оставаться на посту генсека НАТО после осени 2023 года

Столтенберг не планирует оставаться на посту генсека НАТО после осени 2023 года

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что планирует доработать на посту главы НАТО до осени 2023 года.

«Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Германии, которую транслировала пресс-служба альянса.

Сайт KP.RU писал о том, что, несмотря на истечение срока полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО в сентябре 2022 года, он остался в этой должности еще на год.

Напомним, в феврале этого года немецкое информагентство DPA, ссылаясь на представителя главы НАТО Оану Лунгеску, сообщило, что Столтенберг не собирается в очередной раз продлевать срок своих полномочий.

Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс порядка девяти лет, срок его полномочий истекает 30 сентября 2023 года.