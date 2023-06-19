Литва усилит пограничный контроль с Белоруссией

Литва решила усилить пограничный контроль с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва усилит погранконтроль на границе с Белоруссией, добавив патрульную тропу к уже имеющейся колючей проволоке. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

«Вильнюс продолжает отгораживаться от мифической угрозы с востока. В дополнение к забору с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью построят патрульную тропу», - сказано в сообщении телеканала, где уточняется, что работы начались «уже сегодня», 19 июня.

Как сообщается, ширина дороги будет составлять около 3,5 метра, что даст возможность патрульной трупе передвигаться как пешком, так и на машинах.

Отмечается, что министр внутренних дел Литвы сообщил, что на данный момент был профинансирован только первый этап работ, который предусматривает прокладку 100 километров дороги, а при предоставлении дополнительного финансирования патрульная дорога будет увеличена на 253 километра.

Напомним, в феврале этого года Литва в одностороннем порядке без объяснения причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Данный договор о сотрудничестве действовал с ноября 2019 года.