Протокол по химической кастрации педофилов утвердили в Белоруссии Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В МВД Белоруссии подготовили изменения в Уголовный Кодекс страны. Поправки предусматривают принудительное лечение педофилов, сообщает Генпрокуратура Белоруссии в своем Telegram-канале.

"По инициативе генпрокуратуры утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Теперь в уголовном кодексе появятся поправки: вместе с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией", - отмечается в сообщении ведомства.

Также в прокуратуре сообщили, что Минздрав страны уже разработал и утвердил соответствующий протокол, где есть алгоритм лечения, в том числе с использованием химической кастрации".

Помимо того, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за инициативу ведомства проработать вопросы по установлению ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о готовящемся госпереворота в Белоруссии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не располагает точными данными о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии. При этом Москва и Минск полны решимости противостоять любым попыткам дестабилизации в странах.