Режиссера Сокурова выписали из больницы Фото: Александр ГЛУЗ

Режиссера Александра Сокурова выписали из больницы. Врачи провели знаменитому пациенту операцию на сердце.

Представитель режиссера Маргарита Афонина подтвердила, что угроза миновала и Сокуров уже дома.

- Его выписали. Чувствует себя хорошо, — сказала Афонина NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Александр Сокуров был госпитализирован в Санкт-Петербурге. 72-летнему режиссеру провели операцию, но она была не экстренной, а плановой.

Новость о госпитализации режиссера стала известна 14 июня, как раз в его день рождения. Друзья были на связи с именинником и делились, что он отвечал на звонки и был в сознании.

После госпитализации Сокурова, продюсер и кинокомпозитор Андрей Сигле переживал о состоянии друга.

- Мне сложно комментировать, все-таки это деликатное дело. Я знаю только, что он был в Ереване, вернулся с показа своего фильма «Сказка» и чувствовал себя не очень хорошо, все остальное пока не знаю, - с осторожностью говорил он.