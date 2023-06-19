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НовостиПолитика19 июня 2023 11:45

Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе

Уничтожен один танк и 12 боевых бронированных машин
Екатерина КОСОБОКОВА
Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе

Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в понедельник, 19 июня, в очередной сводке проинформировало об успешном отражении российскими военными трех атак Вооруженных сил Украины на Времевском выступе.

«В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

По данным министерства, российские солдаты уничтожили один танк, 12 боевых бронированных автомобилей и боевую машину разграждения западного производства.

В районе Малой Токмачки были отбиты две атаки ВСУ и уничтожены два танка, а также 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России начали контратаку в районе Времевского выступа. Тогда он отмечал, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по украинским позициям.

Сайт KP.RU писал о том, что, по словам президента России Владимира Путина, все попытки наступления ВСУ провалились.