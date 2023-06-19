ВС России отразили четыре атаки украинских военных на Донецком направлении Фото: REUTERS

На Донецком направлении с помощью активных действий "Южной" группировки военных удалось отразить четыре атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в ведомстве добавили, что атаки противник пытался нанести в населенных пунктах Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР.

Кроме того, украинская армия в ходе боев потеряла более 340 военнослужащих. Из техники ВСУ лишились двух бронированных машин, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и гаубицы Д-20 и "Мста-Б".

Между тем, в российском военном ведомстве также сообщили о том, что США при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, которые направлены на поиск эффективных методов применения возбудителей особо опасных инфекционных болезней. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.