Губернатор Сергей Цивилев: В региональном центре «Сириус. КуZбасс» открылся новый кампус

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В региональном центре «Сириус. КуZбасс» 19 июня открыли новые учебный и спальный корпуса. Образовательный комплекс, созданный в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», расположен в селе Елыкаево Кемеровского округа. В церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Цивилев.

«Этот год президент России объявил Годом педагога и наставника, а в Кузбассе это еще и Год детей. И в этот особенный год мы формируем новую, кузбасскую концепцию отношения к детям. Она заключается в том, что талантлив каждый ребенок, и мы должны помочь раскрыть эти таланты. Будем вести его с детского сада и до того, как он состоялся в профессии - через институт наставничества», - рассказал Сергей Цивилев.

С июля в новом кампусе начнутся интенсивные профильные смены для детей 5-11 классов. За год в кузбасском «Сириусе» побывают около 1200 школьников. Для нового центра приобрели современное оборудование: 3D-принтеры, комплексы для занятий по робототехнике, мобильный планетарий и телескоп и многое другое.