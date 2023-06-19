Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 11:53

Губернатор Сергей Цивилев: В региональном центре «Сириус. КуZбасс» открылся новый кампус

С июля в нем будут проходить интенсивные профильные смены для школьников
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В региональном центре «Сириус. КуZбасс» 19 июня открыли новые учебный и спальный корпуса. Образовательный комплекс, созданный в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», расположен в селе Елыкаево Кемеровского округа. В церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Цивилев.

«Этот год президент России объявил Годом педагога и наставника, а в Кузбассе это еще и Год детей. И в этот особенный год мы формируем новую, кузбасскую концепцию отношения к детям. Она заключается в том, что талантлив каждый ребенок, и мы должны помочь раскрыть эти таланты. Будем вести его с детского сада и до того, как он состоялся в профессии - через институт наставничества», - рассказал Сергей Цивилев.

С июля в новом кампусе начнутся интенсивные профильные смены для детей 5-11 классов. За год в кузбасском «Сириусе» побывают около 1200 школьников. Для нового центра приобрели современное оборудование: 3D-принтеры, комплексы для занятий по робототехнике, мобильный планетарий и телескоп и многое другое.