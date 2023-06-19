Глава СВР Нарышкин: когда бойцы ВСУ закончатся, их заменят поляки и немцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США и Британия рассматривают возможность замены умерших на поле боя украинских солдат польскими, и, вероятно, немецкими боевиками.

“Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы”, — заявил Нарышкин в интервью “Российской газете”.

По его словам, такая логика следует, “в том числе, из документальных материалов” и показывает верх цинизма со стороны западных кураторов киевского режима.

Напомним, издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывала острую нехватку личного состава еще до начала активных наступательных действий, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что союзники Киева обрекли украинскую армию на уничтожение из-за высокомерного желания показать единство Запада в поддержке Украины и совершая “преступную ошибку”, отправляя бойцов ВСУ на слишком короткое обучение в разные страны военного блока НАТО.