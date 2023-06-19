Coca-Cola HBC заявила о покупке производителя водки Finlandia Фото: Олег УКЛАДОВ

Европейское подразделение американской компании The Coca-Cola Company Coca-Cola HBC достигло соглашение о покупке финской «дочки» нидерландской компании Brown-Forman, которая владеет брендом водки Finlandia. Информация об этом была опубликована на сайте компании.

«Coca-Cola HBC рада сообщить, что она достигла соглашения о приобретении Brown-Forman Finland Oy, владельца водочного бренда Finlandia», - сказано в заявлении The Coca-Cola Company.

Уточняется, что стоимость приобретения финской «дочки» составит 220 млн долларов. Планируется, что сделка будет закрыта во второй половине текущего года после одобрения регулирующих органов.

Гендиректор Coca-Cola HBC Зоран Богданович напомнил, что компания занимается дистрибуцией водки Finlandia уже 17 лет, приобретение бренда поможет ускорить распространение локального бизнеса на еще большее количество рынков.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом "Добрый кола". Структура компании в РФ была переименована в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс").