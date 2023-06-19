Глава ФРГ Штайнмайер призвал КНР повлиять на РФ для остановки конфликта на Украине

Глава ФРГ Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай мог бы оказать влияние на Россию и использовать свой вес на мировой арене для прекращения украинского конфликта, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 19 июня на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.

"Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай вполне мог бы использовать свой глобальный политический вес и повлиять на Россию для того, чтобы выработался справедливый мир," - написала Керстин Гаммелин.

Кроме этого, в ходе переговоров лидер Германии и премьер Госсовета Китая подробно обсудили двусторонние отношения стран, а также глобальные вопросы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Германии правая партия "Альтернатива для Германии" выступила за роспуск Евросоюза. В партии считают, что на место ЕС должно прийти новое сообщество.