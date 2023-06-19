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НовостиПолитика19 июня 2023 12:54

Глава ФРГ Штайнмайер призвал КНР повлиять на РФ для остановки конфликта на Украине

По словам немецкого президента, Китай способен использовать свой глобальный политический вес
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Глава ФРГ Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине

Глава ФРГ Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай мог бы оказать влияние на Россию и использовать свой вес на мировой арене для прекращения украинского конфликта, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 19 июня на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.

"Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай вполне мог бы использовать свой глобальный политический вес и повлиять на Россию для того, чтобы выработался справедливый мир," - написала Керстин Гаммелин.

Кроме этого, в ходе переговоров лидер Германии и премьер Госсовета Китая подробно обсудили двусторонние отношения стран, а также глобальные вопросы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Германии правая партия "Альтернатива для Германии" выступила за роспуск Евросоюза. В партии считают, что на место ЕС должно прийти новое сообщество.